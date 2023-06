Il Giro d'Italia under 23, con Tim diventa un'esperienza immersiva

Milano, 27 giu. (askanews) – 5G, cloud, intelligenza artificiale: tutto in una piattaforma per garantire una esperienza immersiva unica agli appassionati di ciclismo. Il Giro d’Italia Under 23, partito da Agliè e da poco concluso, è stato trasmesso con un innovativo sistema di ripresa multiview live 5G di TIM che ha reso disponibili agli amanti del ciclismo servizi innovativi per vivere un’esperienza ancora più ricca di contenuti.

Grazie a questa piattaforma e all’impiego di riprese realizzate da Tim con zainetti encoding posizionati su una moto e un elicottero, gli appassionati hanno potuto seguire nell’area demo di Tim Enterprise, la diretta streaming dal proprio smartphone scaricando l’App dedicata. Le tecnologie messe in campo hanno infatti consentito la trasmissione della gara in 5G live con 4 flussi video, dando la possibilità di scegliere tra più inquadrature in tempo reale e visualizzare gli highlights selezionati dal sistema di Intelligenza Artificiale per rivivere i momenti più emozionanti della gara.

Le riprese multiview in mobilità da elicottero e moto sono state trasmesse anche su alcuni canali televisivi sportivi e quelle video in 8K e a 360° della gara sono state fruite dagli ospiti attraverso visori di virtual reality.

Non solo ciclismo, in futuro: le applicazioni sperimentate da TIM Enterprise per le tappe del Giro d’Italia Under 23 – prossime alla commercializzazione – permettono di accelerare la crescita del settore media e dell’intrattenimento con benefici per l’intera filiera.