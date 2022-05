Il gol più bello dell’attaccante Jake Daniels: il suo coming out

Jake Daniels e il suo coming out: "Era il momento giusto per farlo, adesso si che mi sento pronto a raccontare alla gente la mia storia”

Il gol più bello dell’attaccante Jake Daniels è arrivato ai microfoni di Sky Sport UK ed è il suo coming out. La giovane punta britannica del Blackpool rivela di essere gay e che ora finalmente potrà essere se stesso. Daniels è un calciatore 17enne del Blackpool, club della serie B inglese.

Ed ha deciso di fare coming out. E si tratta di un caso che nel Regno Unito spicca. Perché? Perché Daniels è di fatto il solo calciatore professionista maschio dichiaratamente gay nei campionati di calcio del Regno Unito.

Jake Daniels e il suo coming out

E per il giovane è stato un vero e proprio “sollievo”. Daniels è nato a Bispham, alle porte di Blackpool, nel nord dell’Inghilterra. E il suo “titolo” di primo calciatore ancora in attività nel Regno Unito a fare coming out, dopo oltre 30 anni gli va un po’ stretto.

A pensarci bene Jake è solo un ragazzo che non ha più paura. Lo ha rilevato ai microfoni di Sky Sport UK: “Era il momento giusto per farlo. Mi sento pronto a raccontare alla gente la mia storia”.

“Da quando l’ho fatto è cambiato tutto”

E ancora, nel palesare il suo bellissimo sollievo: “Da quando ho detto al mondo di essere gay tutto è cambiato”. Il dato è che le condizioni per le sue rivelazioni non erano facili fino a pochi anni fa: “Prima ero stressato sul campo da gioco, a casa con la mia famiglia e con i miei compagni di squadra”.

Poi la chiosa di Daniels: “Stavo male a livello mentale, mentre adesso sto bene. Sono fiducioso e felice di essere finalmente me stesso”.