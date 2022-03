Il golpe segreto di Putin: vuole mettere Yanukovich al potere al posto di Zelensky

I servizi segreti di Kiev e il fascicolo sul golpe segreto di Vladimir Putin: vuole mettere Viktor Yanukovich al potere a Kiev al posto di Zelensky

Il golpe segreto di Vladimir Putin punta ad una situazione precisa: vuole mettere Viktor Yanukovich al potere al posto di Volodymyr Zelensky e ritrovarsi di nuovo un’Ucraina nella sfera di Mosca. Un report dell’intelligence ucraina spiega quale sarebbe la mossa del presidente russo che tra l’altro conta molto sul fatto che Yanukovich è a Minsk, in Bielorussia, pronto ad insediarsi non appena cadesse Kiev e Zelensky venisse spodestato, cioè ucciso.

Yanukovich al posto di Zelensky: la mossa di Putin

La notizia l’ha data l’Ukraynska Pravda, che cita fonti dell’intelligence ucraina. Il sunto è che il Cremlino sta preparando per lui “un’operazione speciale” con tanto di appello di Yanukovich alla popolazione ucraina curato dagli spin doctor di Putin. Yanukovich è stato presidente dell’Ucraina dal 2010 al 2014, quando sconfisse Yulia Timoshenko. Nel febbraio dell’anno in cui vinse annegò nel sangue la protesta di Euromaidan ma fuggì dopo poche settimane a seguito dell’emissione di un mandato di cattura nei suoi confronti per le uccisioni di massa.

La fuga in Russia e la condanna per tradimento

Dal 2015 si era stabilito in Russia e nel 2019 venne condannato contumace per altro tradimento. Perché? All’epoca venne ritrovata una sua lettera indirizzata proprio a Vladimir Putin in cui gli chiedeva di intervenire nel paese per ristabilire l’ordine. Ecco, quello per cui Yanukovich venne condannato oggi potrebbe rimetterlo in arcione forzoso al paese che lo condannò. In guerra e in politica, gemelle maledette, va così.