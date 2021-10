Il gossip su Zoe Cristofoli: “È davvero incinta”

Zoe Cristofoli sarà presto mamma? Stando alle notizie lanciate da Alessandro Rosica e da Deianira Marzano, l’influencer sarebbe al quinto mese.

Gossip intorno a Zoe Cristofoli. Stando alle ultime notizie di cronaca rosa, pare che, la bellissima influencer sia in dolce attesa del suo primo figlio. Già da tempo, c’è da dire, era circolato questo gossip intorno alla ragazza ma non aveva mai trovato conferme.

Mai come questa volta, però, pare che vi sia la certezza. A lanciare questa notizia di gossip ci ha pensato Il blogger Alessandro Rosica che, sulla sua attivissima pagina Instagram, ha parlato addirittura di una “certezza assoluta” sulla gravidanza della Cristofoli. Nel corso dei prossimi giorni, secondo Rosica, l’influencer annuncerà anche il sesso del suo primo bambino.

Zoe Cristofoli è in dolce attesa?

“Vi informo che Zoe è davvero incinta del calciatore del Milan”, così Rosica si dice certo della presunta gravidanza.

Ovviamente, il calciatore di cui parla è Theo Hernandez. Il tutto è accompagnato da una foto che ritrae la coppia felice. Da qualche giorno si parlava del fatto che l’influencer potesse essere in dolce attesa. A confermare la notizia ci ha pensato anche Deianira Marzano. La napoletana, sul suo account Instagram, ha postato alcune informazioni che lei stessa ha ricevuto da parte di alcuni informatori anonimi. C’è da dire che già dal 25esimo compleanno della Cristofoli, avvenuto lo scorso 6 settembre, in tanti segnalano una pancetta sospetta.

Oggi, sempre secondo l’influencer, sarebbe anche più evidente. La presunta “neomamma” sarebbe già addirittura al 5 mese di gravidanza.

Zoe Cristofoli presto mamma del suo primo figlio?

Sono tante le voci che girano intorno a questa presunta gravidanza. C’è chi dice che appena saputa la notizia del test, Zoe e il papà del futuro nascituro, il calciatore del Milan, Hernandez, abbiano pensato che la cosa migliore era tornare insieme, per il bene del nascituro.

Non si sa bene perché i due si erano lasciati. Pare per un tradimento di lui.

Il compelanno di Zoe Cristofoli

Lo scorso 6 settembre, la Cristofoli ha organizzato una grande festa per il suo compleanno, all’interno di una villa situata della periferia di Milano. Il suo compagno Theo non era presente al ricevimento, in quanto aveva risposto alla sua prima chiamata nella nazionale francese. Proprio in quell’occasione erano spuntate le prime rotondità sospette. Chissà se sarà un fiocco rosa o uno azzurro. Non resta che attendere.