Luca Zaia, il governatore del Veneto, ha condiviso la sua prospettiva sulla situazione politica italiana e le dinamiche interne alla maggioranza nel corso di un’intervista a Repubblica.

Il governatore Zaia: garantire stabilità politica

Zaia ha evidenziato in merito alle possibili tensioni all’interno della maggioranza sul premierato, definendole “una speranza dell’opposizione”, come riporta huffingtonpost.it, ha enfatizzato l’importanza di evitare divisioni sulle riforme istituzionali in un momento così cruciale per il paese.

Il governatore ha sottolineato la necessità di adottare una “formula anti ribaltone” per garantire la stabilità politica. Ha citato il modello tedesco, in cui gli Stati federali (Länder) collaborano con il governo centrale (cancellierato), come un possibile esempio di come le divisioni possano essere superate.

Zaia ha anche posto l’accento sull’importanza dell’autonomia regionale, prevedendo che entro il 2024 dovrebbe essere raggiunta.

Zaia e il sostegno all’elezione diretta del premier

Il governatore ha sollevato l’argomento dei limiti di mandato, notando che il futuro premier non avrebbe alcun limite mentre governatori e sindaci sì, considerando questa situazione “anacronistica”. Ha difeso l’idea di un capo dello Stato in grado di nominare i ministri, sottolineando il suo ruolo strategico come garante della Costituzione.

Infine, Zaia ha condiviso il suo sostegno all’elezione diretta del premier e ha evidenziato l’importanza di una legge elettorale con un premio di maggioranza per coinvolgere maggiormente i cittadini nelle scelte politiche, prevedendo campagne elettorali più coinvolgenti.