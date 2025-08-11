Il governo australiano annuncia il riconoscimento della Palestina

Il primo ministro australiano, Anthony Albanese, ha appena annunciato una decisione che potrebbe cambiare le dinamiche del conflitto israelo-palestinese: il suo governo riconoscerà formalmente uno stato palestinese durante la prossima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in programma a settembre a New York. Questa scelta è stata presentata come un passo imprescindibile per mettere fine alla violenza e alla sofferenza che da anni affliggono il Medio Oriente.

Albanese non ha esitato a definire la soluzione a due stati come “la migliore speranza per l’umanità”.

Sfondo della decisione

Durante una conferenza stampa a Canberra, Albanese ha messo in evidenza come il riconoscimento della Palestina arrivi in un contesto di crescente pressione pubblica. In Australia, le manifestazioni contro l’operazione militare israeliana a Gaza si sono intensificate, coinvolgendo centinaia di migliaia di cittadini che hanno chiesto un intervento più deciso da parte del governo. La marcia sul Sydney Harbour Bridge ha particolarmente colpito l’opinione pubblica. La ministra degli Esteri, Penny Wong, ha lanciato un avvertimento chiaro: “C’è il rischio che non ci sia più Palestina da riconoscere”. Ma ti sei mai chiesto perché ora, proprio in questo momento, si è deciso di compiere un passo così audace?

Il riconoscimento australiano si allinea con le posizioni di altri paesi come Canada, Francia e Regno Unito, che stanno preparando dichiarazioni simili in occasione della riunione dell’UNGA. Ci sono però delle critiche: l’opposizione liberale sostiene che questa mossa metterebbe l’Australia in contrasto con gli Stati Uniti, il principale alleato del paese, violando un consenso bipartisan che si è mantenuto nel tempo sul non riconoscere la Palestina finché Hamas rimane al potere a Gaza.

Le reazioni politiche

La leader del Partito Liberale, Sussan Ley, ha definito il riconoscimento della Palestina come “prematuro”, esprimendo preoccupazione per il fatto che potrebbe avvantaggiare Hamas, che controlla la Striscia di Gaza. “Nonostante le parole di oggi, Albanese ha impegnato l’Australia a riconoscere la Palestina mentre i sequestri e la violenza continuano”, ha affermato Ley. A contrasto, i Verdi australiani hanno accolto con favore la decisione, ma hanno messo in evidenza che non affronta le richieste di azioni concrete, come sanzioni contro Israele e la fine del commercio di armi.

Il Australian Palestine Advocacy Network ha descritto l’annuncio come un “finto gesto politico”, sottolineando che non affronta la dura realtà delle violenze e delle atrocità che continuano e ribadendo che i diritti palestinesi non possono essere considerati un dono delle potenze occidentali. Queste affermazioni ti fanno riflettere: quanto è profondo il divario tra le intenzioni politiche e la realtà sul campo?

Implicazioni per il futuro

Albanese ha specificato che il riconoscimento della Palestina sarà basato su impegni concreti ricevuti dall’Autorità Palestinese (PA), come il riconoscimento del diritto di Israele a esistere in pace e l’impegno a demilitarizzarsi. Tuttavia, è importante notare che la PA non ha tenuto elezioni parlamentari dal 2006 e ha affrontato critiche da parte di alcune fazioni palestinesi per la sua collaborazione con Israele.

In un contesto più ampio, il ministro degli Esteri della Nuova Zelanda ha annunciato che il suo governo prenderà una decisione formale sul riconoscimento della Palestina a settembre, sottolineando la complessità della questione e la necessità di una attenta valutazione delle opinioni interne. Con 147 dei 193 membri delle Nazioni Unite già pronti a riconoscere la Palestina, la mossa dell’Australia rappresenta un passo significativo verso il riconoscimento globale dei diritti palestinesi, mentre il conflitto in corso continua a mietere vittime, con oltre 61.430 morti a Gaza dall’inizio delle ostilità. Questo scenario ti invita a riflettere: la comunità internazionale è pronta a prendere una posizione chiara, o continueremo a subire passivamente le conseguenze di un conflitto che sembra non avere fine?