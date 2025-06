Il governo britannico affronta il drammatico rapporto sugli abusi sessuali su minori

Un rapporto drammatico ha scosso le fondamenta del governo britannico, rivelando come alcune autorità abbiano trascurato la raccolta di dati etnici sui colpevoli di abusi sessuali su minori. La ministra dell’Interno Yvette Cooper ha denunciato questa situazione nella Camera dei Comuni, definendo il documento “devastante” e promettendo azioni concrete per combattere la piaga degli abusi.

Le rivelazioni del rapporto

Il rapporto, redatto da Louise Casey, membro della Camera dei Lord, ha messo in evidenza anni di indifferenza e mancanza di azione, nonostante le evidenze di gruppi di uomini di origine asiatica coinvolti in abusi. “Le domande sull’etnia sono state poste, ma evitate per anni”, ha affermato il rapporto, sottolineando la necessità di un esame più attento. Cooper ha assicurato che la raccolta di dati su etnia e nazionalità diventerà un requisito formale in questi casi.

Le nuove misure del governo

Cooper ha promesso di rafforzare le leggi sui reati sessuali e ha chiesto un’inchiesta nazionale completa sullo scandalo. Il primo ministro Keir Starmer ha annunciato che ci saranno poteri legali per costringere i testimoni a partecipare alle udienze. Questo seguito a una pressione crescente da parte del partito conservatore e di figure pubbliche come Elon Musk, che hanno criticato la gestione del caso da parte del governo.

Le conseguenze per i colpevoli

Un passaggio controverso del rapporto ha indicato che molte indagini attive coinvolgono sospetti non cittadini britannici o richiedenti asilo. Cooper ha chiarito che chi commette abusi non avrà diritto all’asilo nel Regno Unito, e sono previsti cambiamenti legislativi per escludere chi è stato condannato per reati sessuali dalla possibilità di ottenere status di rifugiato.

Reazioni politiche e il futuro

In un clima di crescente tensione politica, la leader conservatrice Kemi Badenoch ha accusato il partito laburista di aver cambiato posizione solo dopo pressioni prolungate. Mentre il governo si prepara ad affrontare la sfida della gestione dei migranti, la situazione degli abusi sessuali su minori rimane una priorità. Cooper ha chiesto di non perdere altro tempo, affermando: “Abbiamo perso più di un decennio. Questo deve finire ora.”

La situazione è tutt’altro che chiara. Con l’inchiesta nazionale in arrivo e le nuove misure in atto, il futuro per le vittime di abusi e per la sicurezza dei minori nel Regno Unito è incerto. Quali saranno le reali conseguenze e come risponderanno le autorità?