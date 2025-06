Il Regno Unito lancia un'inchiesta nazionale per affrontare il problema delle bande di grooming infantile, una decisione attesa e richiesta da tempo.

OTTAWA — Il governo britannico ha deciso di avviare un’inchiesta approfondita sulle bande di grooming responsabili dello sfruttamento di migliaia di bambini in tutto il paese. A darne notizia è stato il Primo Ministro Keir Starmer, in viaggio verso il Canada per il G7, dove ha annunciato che le autorità britanniche intraprenderanno una revisione legislativa completa sui gruppi di abusi minorili.

Un’inchiesta tanto attesa

Starmer ha comunicato ai giornalisti che l’inchiesta arriverà dopo la pubblicazione dei risultati di un audit governativo sull’argomento. Inizialmente, il Primo Ministro aveva ordinato un’indagine limitata, ma le crescenti pressioni, in particolare da parte di Elon Musk, hanno costretto il governo a riconsiderare la sua posizione. Musk ha attaccato il leader britannico, accusandolo di complicità e inattività in un momento cruciale. “Siamo complici nel RAPE OF BRITAIN,” ha affermato Musk, scatenando un acceso dibattito pubblico.

Le parole di Louise Casey

Starmer ha cambiato rotta dopo aver ricevuto i risultati dell’audit condotto da L