Il Governo conferma: “Green Pass obbligatorio nelle mense aziendali”

Arriva un'ulteriore conferma da parte Governo sull'utilizzo del Green Pass: obbligatorio per accedere alle mense aziendali.

Dall’approvazione dell’ultimo Decreto Legge in materia di Covid-19, che ha introdotto l’utilizzo obbligatorio del Green Pass per accedere nei luoghi al chiuso, sono molti i quesiti che gli italiani si stanno ponendo. Il tutto, anche in vista di un possibile ampliamento del Green Pass per accedere in molti altri posti, tra cui i luoghi di lavoro e i mezzi di trasporto.

Il quesito sulle mense aziendali

Arrivati ormai a metà della stagione estiva, il pensiero di molti italiani torna al lavoro. Il Green Pass è stato pensato per poter accedere in determinati luoghi che propongono attività di ristorazione, sportive o ricreative al proprio interno. Molti lavoratori si sono chiesti se a questo punto, il Green Pass fosse obbligatorio anche per accedere alle mense aziendali, così da non farsi trovare impreparati al rientro dalle ferie.

Il Governo, in data odierna, 15 agosto 2021, ha risposto nella propria sezione Faq che: “Per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021”

Green Pass e lavoro

Torna ad accendersi la polemica sulla volontà di estendere l’obbligatorietà del Green Pass anche per accedere ai luoghi di lavoro. A rompere il ghiaccio è il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che ritiene sia necessario rendere obbligatorio il Green Pass sia negli uffici pubblici che privati. Secondo il Presidente è paradossale che in un luogo chiuso in cui si passa quasi più di metà giornata ci debbano essere meno controlli rispetto ad un ristorante che ha come permanenza minima un’ora circa e che rispetta, inoltre, il distanziamento sociale.

Si aspetterà una risposta del Governo per avere più certezze.

Come procede la situazione in Italia dall'applicazione del Green Pass

Nonostante i contagi siano leggermente in aumento e l’indice Rt in calo, la maggior parte degli italiani ha comunque deciso di trascorrere le proprie vacanze fuori casa, non dando troppo peso al fatto di dover esibire il Green Pass per accedere nei luoghi al chiuso. Una minore percentuale di italiani, invece, non ha potuto avere ancora accesso alla prima dose di vaccino e, non sentendosela di sottoporsi a tampone ogni 72 ore, ha preferito rinunciare alle vacanze reputando il Green Pass un’ulteriore ostacolo.

