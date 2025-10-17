Il governo della Georgia intensifica le azioni contro i presunti cospiratori del colpo di stato

Negli ultimi mesi, la Georgia ha assistito a un crescente clima di tensione politica, culminato in recenti operazioni di polizia che hanno coinvolto figure di spicco accusate di tentare di sovvertire il governo. Le forze dell’ordine hanno eseguito perquisizioni simultanee in diverse località, mirando a tre ex funzionari di alto profilo.

Il procuratore generale ha confermato che le perquisizioni hanno colpito le abitazioni di Irakli Garibashvili, Grigol Liluashvili e Otar Partskhaladze, tutti ex alleati del controverso ex primo ministro Bidzina Ivanishvili, considerato il leader di fatto del paese.

Dettagli delle operazioni di polizia

Le operazioni, che si sono svolte in 22 diverse sedi, hanno portato al sequestro di una notevole quantità di contante, documenti e dispositivi elettronici, secondo quanto dichiarato dal capo della procura Giorgi Gvarakidze durante una conferenza stampa a Tbilisi. Queste azioni fanno parte di diverse indagini penali in corso, anche se il procuratore non ha rivelato ulteriori dettagli riguardo alla natura dei reati contestati o se ci siano stati arresti.

Fino ad oggi, le autorità hanno arrestato un totale di 62 persone da quando si sono svolte manifestazioni di protesta due settimane fa. Questo segna un cambiamento significativo nella strategia del governo, che in precedenza si era concentrato sull’opposizione, arrestando figure prominenti a favore dell’integrazione europea.

Il contesto politico in Georgia

La Georgia, un ex-repubblica sovietica al confine con la Russia, ha vissuto una crisi politica profonda dall’ottobre scorso, quando il partito di governo Georgian Dream ha rivendicato una vittoria nelle elezioni parlamentari, che l’opposizione ha denunciato come truffaldine. Questo periodo di turbolenze ha portato a un intenso dibattito sulle direzioni future del paese, in particolare riguardo alle relazioni con l’Unione Europea e la Russia.

In questo contesto, Garibashvili, che ha ricoperto la carica di primo ministro in due occasioni, è stato un sostenitore di una linea politica anti-occidentale, specialmente dopo l’invasione russa dell’Ucraina. In un discorso tenuto a Bratislava, ha attribuito la responsabilità dell’invasione alla espansione della NATO, un’affermazione che ha sollevato numerose polemiche.

Implicazioni delle recenti azioni governative

Queste recenti azioni del governo hanno suscitato preoccupazioni internazionali e allarmato Bruxelles, che ha accusato Tbilisi di disinformazione. In particolare, Georgian Dream ha recentemente accusato l’ambasciatore dell’UE di aver sostenuto tentativi di colpo di stato, un’accusa che è stata prontamente negata dalle autorità europee.

Le critiche nei confronti di Georgian Dream si sono intensificate, con accusi di regresso democratico e di un allontanamento dall’integrazione europea, una direzione che è stata formalmente sancita nella costituzione del paese. Il partito, tuttavia, ha strenuamente negato queste affermazioni, sostenendo di operare nel miglior interesse della nazione e della sua stabilità.

Reazioni delle istituzioni e della società civile

La risposta dell’opinione pubblica e delle istituzioni internazionali è stata rapida. Molti osservatori hanno espresso preoccupazioni riguardo al futuro della democrazia in Georgia e alla possibilità di un consolidamento del potere da parte del governo. Le organizzazioni per i diritti umani hanno lanciato allarmi sulla crescente repressione dei dissidenti e sulla limitazione della libertà di espressione.

La Georgia si trova a un bivio critico, dove le scelte politiche e le azioni governative determineranno non solo il futuro del paese, ma anche la sua posizione nella comunità internazionale. Mentre il governo continua a perseguire i suoi avversari, il popolo georgiano e le istituzioni globali osservano con apprensione.