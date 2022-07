Il governo Draghi può cadere? I motivi e le date a cui prestare attenzione

Il governo Draghi è destinato a cadere a breve? Le date importanti da tenere d'occhio.

È di queste ore l’indiscrezione che il governo Draghi potrebbe presto cadere. Cosa c’è di vero in questa ipotesi al momento? Poco o nulla sinceramente, tuttavia ci sono alcune date da attenzionare e che potrebbero decidere le sorti dell’attuale esecutivo.

Una di queste è il 14 luglio prossimo, quando il decreto Aiuti arriverà in senato e il Movimento 5 stelle dovrà decidere quali azioni intraprendere: uscire o votare la fiducia a Draghi. Fatto sta che le variabili sono diverse e numerose. Ora come ora è impossibile prevedere con certezza cosa accadrà, visto che in arrivo vi sono una serie di operazioni e appuntamenti che potrebbero generare contrasti tra i partiti. Si ricorda come le prossime elezioni, nel caso in cui il governo tecnico termini regolarmente il suo mandato, dovrebbero esserci tra marzo e maggio 2023.

Governo Draghi: quali sono le altre date da tenere d’occhio?

Come ricorda FanPage, oltre al precitato 14 luglio, bisogna fare attenzione anche al 17 e 18 settembre. Nel caso in cui il M5s dovesse palesare ulteriori incomprensioni con il governo, la Lega dovrà intervenire: il partito guidato da Matteo Salvini non può permettersi che il Movimento vada all’opposizione. Entro il 31 dicembre dovrà invece essere scritta e approvata la manovra, un’operazione tutt’altro che facile. Sulla scena torneranno temi delicati come reddito di cittadinanza, salario minimo e Superbonus.

Intorno al 5 novembre si attendono invece le elezioni regionali in Sicilia.

Crisi di governo in arrivo?

C’è pericolo quindi di una crisi di governo? Certo la situazione non è proprio rosea se consideriamo che vari partiti stiano alzando i toni, tra cui Forza Italia e Italia viva. Se questa situazione dovesse permanere fino all’autunno allora si potrebbe in quel momento concretizzare l’ipotesi di voto anticipato.