La domanda è precoce ma non troppo visti i tempi di insediamento dell'esecutivo: il governo Meloni contribuirà davvero a fermare la guerra?

La domanda è precoce ma non troppo a contare che è in dirittura di arrivo: il governo di Giorgia Meloni contribuirà davvero a fermare la guerra? Una silloge di Libero mette in fila le citazioni di Papa Francesco e le allusioni ai diritti fondamentali di uomini legati alla leader di Fdi che però sono un indizio ma non una prova.

Secondo il quotidiano entrambi i nuovi presidenti di Camera e Senato, nei loro discorsi di insediamento, “hanno citato papa Francesco in modo non formale”.

La Russa e Fontana: le frasi “indiziarie”

Il primo è stato Ignazio La Russa Ignazio La Russa che ha detto: “Saluto con grande rispetto il sommo Pontefice che anche in questi giorni ci ha dato un segno della sua alta guida spirituale e morale, sottolineando come la risposta necessaria per contrastare e cercare di battere la povertà sia il lavoro degno e ben remunerato”.

Libero cita poi anche il presidente di Montecitorio Lorenzo Fontana: “Voglio dedicare un primo saluto al Pontefice Francesco che rappresenta il riferimento spirituale della maggioranza dei cittadini italiani e promuove il rispetto dei più alti valori morali nel mondo, a partire dal rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali umani e che sta svolgendo un’azione diplomatica a favore della pace senza eguali”.

Il governo Meloni può fermare la guerra?

Poi il quotidiano fa una somma algebrica di concetti e insinua che l’esecutivo possa avere skill per fare la sua parte nel conflitto fra Russia ed Ucraina. Il dato geopolitico è che Giorgia Meloni è atlantista ma fieramente italiana e dovrà trovare anche sulla questione Mosca-Kiev il punto di equilibrio fra i desiderata Nato ed Usa e quelli di parte della nazione che guida da Palazzo Chigi.