Il governo Netanyahu ottiene la fiducia della Knesset

Giornata decisiva per le sorti del paese che ha in Tel Aviv la capitale ed in Gerusalemme la città-icona, il governo di Benyamin “Bibi” Netanyahu ottiene la fiducia della Knesset.

Da quanto si apprende infatti il parlamento di Israele l’ha accordata al leader storico del Likud con 63 si su 120 aventi diritto al voto e lo ha consegnato per l’ennesima volta alla guida del paese.

Il governo Netanyahu ottiene la fiducia

Paese che nel corso degli ultimi tre anni era stato chiamato più volte al voto ed a elezioni a volte difficoltose, stante il continuo “basculamento” dei governi che si erano succeduti.

Gli esecutivi usciti dalle urne infatti erano stati quasi tutti il frutto di coalizioni deboli e di esiti elettorali mai netti, tanto che a luglio di quest’anno il premier in carica si era dimesso ed aveva schiuso la via all’ennesima tornata elettorale svoltasi fra fine ottobre ed inizio novembre.

Israele ha il suo 37mo esecutivo

Il dato storico di queste ore è comunque che il nuovo governo di Benyamin Netanyahu, il 37mo nella storia di Israele, ha ottenuto la fiducia della Knesset.

Con quali numeri? Neanche stavolta c’è stato un plebiscito: hanno votato a favore 63 dei 120 deputati, mentre i voti contrari sono stati 54. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente della Knesset, Amir Ohana. In conseguenza del voto il premier uscente Yair Lapid si accinge a passare le consegne in queste ore finali del 29 dicembre proprio a Netanyahu.