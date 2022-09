Il grande ritorno di Tommy Hilfiger alla New York Fashion Week

New York, 12 set. (askanews) – Dopo stagioni sottotono la NYFW per il 60esimo anniversario schiera oltre 110 marchi, tra i più attesi il ritorno del famoso stilista Tommy Hilfiger, che sotto una pioggia battente a Brooklyn ha presentato l’innovativa collezione all’esterno dello Skyline Drive-In. La sfilata è stata trasmessa da Roblox per far diventare la moda Fashiontainment. Una rivoluzione che però punta anche alla sostenibilità ambientale. Alla sfilata presenti molte star come Travis Barker e John Legend.