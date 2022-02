Il Green pass potrebbe rimanere in vigore in Europa fino all’estate del 2023

Il Green pass sarà necessario per viaggiare in Ue fino all'estate 2023? La Commissione europea sarebbe al lavoro per prendere questa strada.

Mentre in Italia nel Consiglio dei ministri di oggi, mercoledì 2 febbraio 2022, si discuterà anche della durata del Green pass, in Europa sembrerebbe già essere stata presa una strada molto chiara, con l’utilizzo del certificato verde che potrebbe rimanere in vigore almeno fino all’estate del 2023.

Ue, verso la proroga del Green pass all’estate 2023

A riportarlo è il quotidiano spagnolo El País che, rifacendosi a fonti dell’Ue, spiega come la Commissione europea sia propensa all’estensione dell’utilizzo del Green pass per viaggiare tra i Paesi membri. Ci sarebbe anche una data di scadenza della misura, ovvero il 30 giugno 2023, esattamente un anno dopo rispetto a quanto era stato fin qui previsto.

Green pass prorogato fino all’estate 2023?

“Dobbiamo riconoscere che, con l’attuale sviluppo della pandemia, potremmo aver bisogno di farne uso per almeno un altro anno” riporta la fonte de El País che poi sottolinea come la probabile estensione rappresenti la risposta dell’Unione Europea alla richiesta degli Stati membri e dei cittadini di facilitare i viaggi.

Green pass, verso l’estensione fino all’estate 2023

La misura della Commissione, è doveroso sottolinearlo, non riguarda l’uso che si farà del Green pass da qui in avanti nei singoli Stati, ma si concentra sui soli spostamenti tra Paesi membri. ll processo decisionale europeo dovrà necessariamente essere accompagnato da un rapporto che giustifichi la necessità delle modifiche legislative.

Lo stesso dovrà essere redatto entro il prossimo 31 marzo, mentre l’intera procedura dovrà essere ultimata entro il 30 giugno 2022.