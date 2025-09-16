Il Gruppo DESA presenta il suo primo bilancio di sostenibilità

Milano, 16 set. (askanews) – Anche con più di 100 anni di storia alle spalle, è possibile guardare al futuro con trasparenza e responsabilità. È la storia del Gruppo Desa, nato nel 1908 come Saponificio Ambrogio Silva, che nel settembre 2025 ha pubblicato il suo primo bilancio di sostenibilità.

Una storica azienda familiare italiana, nel campo della produzione di detergenti per il bucato, la pulizia della casa e l’igiene personale, che produce alcuni dei marchi più famosi del settore, ma che punta ad una nuova linea di prodotti sempre più ecosostenibili e a basso impatto ambientale, come spiega Marco Sala, Vice Presidente del Gruppo Desa: “Oggi operiamo sul mercato con brand importanti come Chanteclair, Spuma di Sciampagna, Quasar e soprattutto Vert di Chanteclair.

Sono prodotti che contengono l’anima della sostenibilità: dal profumo, alle materie prime, al packaging. Tutto questo risponde alle esigenze del consumatore, sviluppando l’intero prodotto, fino al riciclo finale, puntando sulla sostenibilità”.

Per un gruppo che festeggia risultati economici solidi, 467 milioni di euro di fatturato nel 2024 e una crescita del 14% rispetto al 2023, c’è quindi tanta attenzione sul fronte ambientale nei quattro stabilimenti produttivi in Italia. Dall’impianto fotovoltaico di Sant’Agata Bolognese al recupero delle acque di lavaggio e dei sali di scarto a Caravaggio e non solo.

Oltre ai 90 progetti di ricerca e sviluppo, le iniziative toccano anche l’ambito della formazione per i dipendenti e il rapporto con i fornitori e la filiera, come sottolineato da Fabrizio Foglia, ESG Director Gruppo DESA: “Sul fronte ambientale, stiamo sviluppando il primo inventario dei gas effetto serra, per sviluppare una strategia di decarbonizzazione a medio-lungo termine e siamo molto attenti a ridurre i consumi idrici. Sul fronte sociale, stiamo invece strutturando il welfare offerto ai collaboratori per investire sulla loro formazione perché crediamo siano l’anima trainante di questo gruppo. Infine, per quanto riguarda la governance, stiamo integrando la sostenibilità nelle strategie industriali per puntare su uno sviluppo sostenibile”.

Per il Gruppo DESA, la missione è quindi confermata: rafforzare la leadership in Italia e consolidare l’espansione internazionale, coniugando innovazione, qualità e sostenibilità.