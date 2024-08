Il Gruppo FNM presente all'edizione 2024 del Meeting di Rimini

Rimini, 22 ago. (askanews) - Il Gruppo FNM è presente all'edizione 2024 del Meeting di Rimini, in programma dal 20 al 25 agosto, nello spazio del MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti). Durante la kermesse si è parlato del rapporto fra le infrastrutture fisiche e le reti di relazione legati ai...

Rimini, 22 ago. (askanews) – Il Gruppo FNM è presente all’edizione 2024 del Meeting di Rimini, in programma dal 20 al 25 agosto, nello spazio del MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti). Durante la kermesse si è parlato del rapporto fra le infrastrutture fisiche e le reti di relazione legati ai bisogni di mobilità delle comunità.

Marco Piuri, Direttore Generale di FNM, ha dichiarato: “Il tema è fondamentale. Noi gestiamo reti autostradali, ferroviarie e servizi e, se si guarda la mappa della Lombardia, il nostro gruppo rappresenta ‘il sistema nervoso’ della mobilità di una regione così importante. Le reti infrastrutturali che occupano il territorio servono per consentire le reti di relazioni e per permettere alle persone di muoversi e di entrare in contatto tra di loro”.

Tra i progetti ospitati nell’area MIT, anche quelli legati all’idrogeno, sia nel settore ferroviario sia in quello autostradale: H2ISEO e serraH2valle. “L’obiettivo di questi progetti” – ha proseguito Piuri – “è quello di contribuire a mettere a terra la filiera dell’idrogeno, cominciare a far funzionare anche la mobilità pesante con l’idrogeno e partecipare a un processo di transizione energetica e decarbonizzazione”.

Il gruppo FNM ha poi presentato in anteprima al Meeting un suo nuovo importante progetto, la rivista “La vita in movimento”, un’iniziativa editoriale di carattere culturale. Ad introdurre l’iniziativa è stato sempre Marco Piuri: “Abbiamo deciso di guardare con più attenzione alla nostra storia ed alla cultura che una realtà come il Gruppo FNM produce. C’è una lunga tradizione nel mondo dell’imprenditoria, noi vogliamo riprendere il nostro posto, ponendoci l’obiettivo di posizionarci all’interno dell’attività di cultural heritage tipica dei gruppi imprenditoriali, che significa guardare al passato, rileggerlo e valorizzarlo e fare proposte che siano adeguate alle sfide che le imprese devono affrontare”.