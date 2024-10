Il gruppo Oknoplast festeggia 30 anni di attività

Milano, 4 ott. (askanews) - Trent'anni di attività da festeggiare per il gruppo Oknoplast, l'azienda polacca fondata a Cracovia che dal 1994 si è dedicata alla produzione di finestre. L'obiettivo? Offrire un prodotto robusto, dal design moderno e all'avanguardia. Ma non si è accontentata di quest...

Milano, 4 ott. (askanews) – Trent’anni di attività da festeggiare per il gruppo Oknoplast, l’azienda polacca fondata a Cracovia che dal 1994 si è dedicata alla produzione di finestre. L’obiettivo? Offrire un prodotto robusto, dal design moderno e all’avanguardia. Ma non si è accontentata di questo, come spiega Margherita Sarbinowska, referente Onkoplast per il mercato italiano: “Oknoplast è nata 30 anni fa con l’ambizione di rivoluzionare il mondo delle finestre in PVC, trasformandole in veri e propri elementi di design, che arricchiscono e valorizzano ogni spazio abitativo. In tre decenni, l’azienda ha saputo crescere e innovare, espandendosi anche nel settore delle finestre in alluminio. Oggi esportiamo l’85% della nostra produzione, con 3500 showroom in Europa e Nord America e una capacità produttiva di 2,3 milioni di finestre all’anno”.

Fra i mercati più importanti anche l’Italia, dove Oknoplast è approdata del 2006 e in quasi due decenni ha consolidato una posizione di leadership nella produzione e distribuzione di finestre in PVC e alluminio. “È uno dei nostri mercati di punta, con oltre 260 showroom Premium Partner e un fatturato di 215 milioni di euro stimato per il 2024” – prosegue Margherita Sarbinowska – “Questa crescita è frutto di un costante impegno verso l’innovazione, la qualità e un servizio al cliente sempre impeccabile, grazie a partner selezionati e formati per garantire supporto in ogni fase del processo”.

Nel nostro paese, il gruppo con all’attivo circa 5.000 finestre prodotte giornalmente, ha ridotto al minimo l’impatto ambientale della produzione, rendendo i propri impianti tra i più ecologici d’Europa, con 2.000 tonnellate di rifiuti riciclate e destinate a nuovi usi ogni anno. Oltre a questo, l’azienda ha di recente partecipato a iniziative che riguardano l’arte: la collaborazione con il Museo di Arte Contemporanea di Cracovia (MOCAK) per “Oknoplast for Art” e il sostegno da main sponsor alla mostra “Only imagination got there”, fino al 31 ottobre a Venezia.