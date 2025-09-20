Il gruppo rap irlandese Kneecap affronta un divieto d'ingresso in Canada per presunti atti di violenza politica

Il gruppo musicale irlandese Kneecap è al centro di una polemica internazionale, in seguito al rifiuto del governo canadese di concedere loro l’ingresso nel paese. Questa decisione si basa su presunti legami con organizzazioni politiche accusate di violenza e terrorismo, tra cui Hamas e Hezbollah. La band ha però respinto tali affermazioni, dichiarando di non sostenere questi gruppi e di considerare infondate le accuse mosse nei loro confronti.

Reazioni alla decisione canadese

Il deputato liberale canadese, Vince Gasparro, ha dichiarato che i membri della band Kneecap non sono stati considerati idonei per l’ingresso nel Paese a causa delle loro azioni e dichiarazioni, ritenute in violazione delle leggi canadesi. In un video pubblicato sui social media, Gasparro ha affermato che la band ha manifestato un sostegno pubblico per organizzazioni terroristiche, andando oltre la semplice espressione artistica. Inoltre, ha sottolineato che il Canada si oppone fermamente all’incitamento all’odio e alla glorificazione del terrorismo.

Il punto di vista di Kneecap

In risposta a queste affermazioni, Kneecap ha definito i commenti di Gasparro come “completamente falsi e profondamente malevoli”, minacciando di intraprendere azioni legali nei suoi confronti. La band ha dichiarato: “Siamo determinati a difenderci contro accuse infondate per silenziare la nostra opposizione a un genocidio in corso in Palestina”, facendo riferimento ai recenti conflitti nella regione. Hanno altresì sottolineato che nessuno dei membri ha mai subito condanne penali in alcun paese.

Le sfide affrontate da Kneecap

Kneecap ha fronteggiato numerose difficoltà nel panorama musicale, tra cui concerti cancellati e divieti di ingresso in altri Paesi. La loro posizione pro-Palestinese ha suscitato critiche e ha portato all’annullamento di eventi, come dimostrato dalla cancellazione delle loro esibizioni ai festival musicali di Hurricane e Southside in Germania. Queste azioni sono frequentemente interpretate come tentativi di silenziare la loro voce artistica in un periodo caratterizzato da intensa tensione politica.

Accuse di sostegno a Hezbollah

Un episodio significativo si è verificato quando Liam Og O hAnnaidh, membro della band, è stato accusato di un reato di terrorismo nel Regno Unito per aver esibito una bandiera di Hezbollah durante un concerto a Londra. O hAnnaidh ha negato l’accusa, affermando che la bandiera era stata lanciata sul palco senza il suo consenso. Questo incidente ha ulteriormente alimentato il dibattito pubblico riguardo alla loro musica e ai messaggi politici che essa trasmette.

Implicazioni legali e politiche

La decisione del governo canadese ha suscitato reazioni contrastanti. Organizzazioni come il Centre for Israel and Jewish Affairs hanno elogiato la mossa, definendola un passo importante contro l’incitamento all’odio e la radicalizzazione. D’altro canto, il gruppo Kneecap ha accusato i critici di cercare di silenziare la loro voce, in quanto impegnati nell’attivismo per la causa palestinese. Questa tensione si inserisce in un contesto in cui il conflitto in Gaza ha provocato enormi perdite umane e distruzione.

Prospettive future per Kneecap

Nonostante le avversità, Kneecap continua a pianificare concerti e a cercare di esprimere i propri messaggi attraverso la musica. La band aveva in programma di esibirsi a Toronto e Vancouver il prossimo mese, eventi ora compromessi dalla recente decisione delle autorità canadesi. Kneecap ha ribadito il proprio impegno a portare avanti la musica e il messaggio, affrontando il rischio di ulteriori conseguenze legali e politiche.