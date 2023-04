Stavolta l’annuncio è arrivato direttamente dalla Russia: il gruppo Wagner ha preso il controllo di altre due aree di Bakhmut di cui si vociferava già in queste ore. Nel Donbass si combatte furiosamente e casa per casa dopo le incursioni degli specialisti ex spetznats del gruppo Wagner. A dare la notizia ufficiale sarebbe stato il ministero della Difesa russo.

Wagner entra in altre due aree di Bakhmut

“Nella direzione di Donetsk, combattimenti feroci sono proseguiti nella città di Artyomovsk (Bakhmut, ndr)”. La nota di Mosca spiega poi che “le unità d’assalto di Wagner sono avanzate con successo, conquistando due aree nella periferia settentrionale e meridionale della città”. E c’è una precisa menzione del supporto che i paracadutisti dell’esercito russo starebbero fornendo nell’avanzata proprio ai team dei mercenari. Secondo il ministero della Difesa russo, le truppe d’assalto Wagner hanno conquistato “due quartieri alla periferia nord e sud di Bakhmut”, che in russo è conosciuta invece con il nome di Artyomovsk.

Parà russi e mercenari affiancati

In queste ore anche le agenzie di stampa statali russe hanno rilanciato la notizia. E sul front tattico ampio si registrano pesanti combattimenti anche nelle vicinanze della città del Donetsk teatro di sanguinosi scontri da mesi. Mosca sostiene che “le truppe ucraine che restano a Bakhmut stanno distruggendo infrastrutture e blocchi residenziali mentre si ritirano”.