Il jet privato di Prigozhin precipita in Russia col capo della Wagner a bordo

Milano, 24 ago. (askanews) – Il jet privato del capo dei mercenari della Wagner Prigozhin è precipitato in Russia con lui a bordo mentre era in volo tra Mosca e San Pietroburgo. Finora sono stati recuperati 10 corpi dal relitto sui cui verrà eseguito il test del dna. Secondo media russi il cadavere di Prigozhin sarebbe stato identificato, ma in via non definitiva.

La polizia russa sta piantonando la zona in cui è precipitato l’aereo. Flightradar24 ha spiegato all’agenzia di stampa Reuters che l’aereo ha effettuato una “improvvisa verticale verso il basso” e nel giro di circa 30 secondi, l’aereo è precipitato a più di 8.000 piedi dalla sua quota di crociera di 28.000 piedi.

Il presidente Usa Biden ha detto di “non essere sorpreso” per la morte di Prigozhin, fedele alleato di Putin che si è ribellato nei mesi scorsi contestandone l’autorità.