Il Kenya prega contro la siccità

(Adnkronos) – Il Kenya sta vivendo una siccità senza precedenti: dal 2020 sono mancate cinque stagioni delle piogge, e la mancanza di acqua ha colpito oltre 50 milioni di persone.

Per questo il presidente del Kenya, William Ruto, ha annunciato una prima giornata di preghiera nazionale domenica 19. L'iniziativa fa seguito a un appello congiunto dei leader spirituali del Paese a dedicare un'intera giornata di preghiera per frenare la siccità. Da parte loro i meteorologi ricordano come la situazione sia esacerbata dai cambiamenti climatici, che rendono questo tipo di fenomeno più frequente.