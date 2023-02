Il killer di ndrangheta Sestito catturato a Napoli dai Carabinieri

Il killer di ndrangheta Massimiliano Sestito è stato catturato a Napoli dai Carabinieri ed i militari campani con i colleghi milanesi hanno rintracciato il 52enne che era fuggito da casa del padre dopo aver manomesso il braccialetto elettronico in attesa di una udienza di Cassazione.

Sestito era evaso dai domiciliari a Pero, nel milanese, il 30 gennaio. Ma dove si era rifugiato? Il killer era alla Stazione Circumvesuviana di Sant’Anastasia in provincia di Napoli.

Sestito catturato a Napoli dai Carabinieri

Gli inquirenti hanno intercettato le sue conversazioni telefoniche. E a quanto si apprende da La Gazzetta del Sud il grandissimo e immediato impegno dei militari è stato “anche dovuto alla volontà di onorare l’appuntato dei carabinieri Renato Lio ucciso nel 1991”.

Al killer ci si è arrivati anche con il monitoraggio del web.

Gli “amici” del killer nel Vesuviano

Grazie a quello ed alle indagini sulle relazione dell’assassino per cui si ritiene avesse “coperture” proprio nell’area Vesuviana, dove la mafia calabrese è storicamente alleata della malavita locale. Sestito, ritenuto affiliato alla ‘Ndrangheta catanzarese, ha condanne per due omicidi, una delle quali per l’assassinio di un appuntato dei carabinieri nel 1991, Renato Lio, e l’altra per un boss, Vincenzo Femia, nel 2013.