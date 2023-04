Il latte in polvere cambia: Danone lancia le tabs pre-dosate

Milano, 6 apr. (askanews) – Un’evoluzione nel mondo del latte di proseguimento per l’infanzia: Danone ha infatti presentato le nuove tabs pre-dosate, realizzate in collaborazione con il partner giapponese Meiji. Una soluzione che, spiegano dall’azienda, nasce per venire incontro alle esigenze più sentite dei genitori in termini di nutrizione, salute e sicurezza. “Rendono la vita un po’ più facile – ha detto ad askanews Fabrizio Gavelli, presidente e amministratore delegato di Danone Italia & Grecia – ma anche più sicura ai neo genitori perché hanno facilità di preparazione, si dissolvono in pochi secondi e sono sicure in quanto pre dosate: in una tab abbiamo l’equivalente di un cucchiaino”.

Alla presentazione è intervenuta Helene Saleur, Research & Innovation Senior Director di Danone Specialized Nutrition, che ha parlato delle caratteristiche tecniche delle tabs. “Dei parametri estremamente controllati – ha spiegato – permettono, e qui sta il segreto, di creare uno strato indurito intorno alla polvere, per dare forma alla tavoletta”.

“Danone – ha aggiunto Gavelli – da 50 anni fa ricerca sui latti per l’infanzia e per questa ricerca specifica abbiamo avuto bisogno di 15 anni. La complessità nel realizzare questa tab è data dal poter compattare la polvere in una tavoletta, cosa non semplice, e anche dal facilitare la solubilità della tavoletta stessa, che in questo caso funziona anche con acqua a temperatura ambiente e non solo calda”.

Le tabs sono commercializzate con il marchio Aptamil 2 e alla presentazione è intervenuta Tania Cagnotto, olimpionica dei tuffi, ma soprattutto mamma, che ha parlato di come questa novità avrebbe potuto aiutarla negli anni passati. “Sarebbe stato molto più semplice viaggiare e assentarsi dalle mie bambine – ha spiegato, con un po’ di leggerezza in più, perché mi ricordo che preparare un biberon non era mai facile e lasciavi una responsabilità, magari ai nonni, che non era del

tutto giusta”.

Nello sviluppo delle nuove tabs un ruolo importante, ovviamente, lo ha giocato la ricerca. “Talvolta – ha detto Gian Marco Falsetti, responsabile dell’Unità di business Specialized Nutrition di Danone Italia – si sottovaluta l’importanza di comei latti artificiali debbano supplire a un latte materno che per natura è qualcosa di incredibile, di super tecnologico e affascinante. La ricerca è importante perché quando, purtroppo, manca il latte materno bisogna fare in modo di offrire la soluzione che si avvicini il più possibile alle esigenze del

lattante”.

Le tabs sono state lanciate come progetto pilota nel Regno Unito nel 2021e ora arrivano sul mercato italiano, così come in quello francese, estone, lituano e lettone.