Il leader nordcoreano Kim Jong-un in Russia per incontrare Putin

Vladivostok, 12 set. (askanews) – Il leader nordcoreano Kim Jong-un si è recato in Russia per un vertice con il presidente Vladimir Putin.

Al centro dell’incontro tra i due leader, a margine del Forum economico orientale nella città portuale russa sul Pacifico

di Vladivostok, un possibile accordo per la fornitura di armi dalla Corea del Nord per la guerra in Ucraina.

Il treno blindato di Kim Jong-un è arrivato alla stazione di Khasan, la principale porta ferroviaria verso l’Estremo Oriente russo dalla

Corea del Nord.

Le poche immagini pubblicate dalla stampa nordcoreana mostravano Kim Jong-un intento a salire sul suo treno privato prima di partire per la Russia.

Sull’argomento è intervenuto anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando che “l’incontro non fa sperare nulla di buono. “Certamente – ha detto in un’intervista – la Russia cerca alleati e forse sostegno di tipo militare, ha bisogno di munizioni ma si rivolge al peggiore interlocutore possibile… che non rinuncia al nucleare, ha un atteggiamento aggressivo nell’Indo-pacifico ed è stato condannato, più volte, dal G7 per il lancio di missili verso il Giappone e la sua velata minaccia a un Paese democratico”.