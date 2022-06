Sondaggio di settore su quello che pensano gli italiani "smanettoni": il leader più apprezzato sui social è Draghi seguito da Conte e da Meloni

Il leader più apprezzato sui social è Mario Draghi seguito da Giuseppe Conte e da Giorgia Meloni. Lo dice l’analisi condotta da Spin Factor tramite la piattaforma Human che traccia la hit dei politici nostrani e del loro appeal social.

Di Draghi si parla moltissimo e il presidente del Consiglio è primo in sentiment sui social network, dato che raccoglie il 66,40% di giudizi positivi. Questo a contare un 33,60% di giudizi negativi.

Il leader più apprezzato sui social è Draghi

In podio e sul suo secondo scalino c’è Giuseppe Conte che resta un’anomalia: il “suo” partito piace sempre meno e lui piace sempre più. Conte ha il 62,20% di sentiment positivo contro il 37,80% negativo.

Terza è Giorgia Meloni, che continua ad affermarsi dappertutto: alle urne, nei sondaggi, sui social e a Marbella: per la leader di FdI un 56,76% di sentiment positivo contro il 43,24% di giudizi negativi. Seguono a ruota Carlo Calenda e Matteo Renzi: i due hanno percentuali non eccelse in gradimento politico ma sono tiranni nel sentiment: il leader di Azione raccoglie il 54,36% di giudizi positivi, con il 45,64% di negativi, e quello di Italia Viva il 51,36% di positivi e il 48,64% di negativi.

Caporetto social per Matteo Salvini

Il ministro della Salute Roberto Speranza raccoglie un giudizio equo: 50,64% pro e 49,36% contro. La calssifica si chiude in maniera “strana”: fra gli ultimi posti spiccano Silvio Berlusconi che raccoglie un 46,61% di sentiment positivo ed un 53,39% negativo; poi Enrico Letta che ha il 44,82% di si e il 55,18% di no. Chiude malissimo Matteo Salvini con il 43,29% di sentiment positivo e il 56,71% di sentiment negativo.