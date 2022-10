Il libro: Sostenibilità, per le imprese una sfida inevitabile

Milano, 10 ott. (askanews) – Un libro per fare chiarezza sul perché le imprese non possono che affrontare con serietà e impegno le tematiche del corporate sustainability e sulle ricadute che queste hanno sulla gestione quotidiana e sulle strategie dell’impresa: è il volume “La sfida inevitabile – La sostenibilità e il futuro dell’impresa”, edito da il Mulino. L’autore, Fulvio Rossi, lo ha presentato in Bocconi, in un incontro nell’ambito della decima edizione del Salone della CSR e dell’innovazione sociale.

“La sfida inevitabile è il titolo del libro perché credo che le imprese debbano porsi il problema della sostenibilità – racconta Fulvio Rossi, economista e autore del libro – Se lo devono porre perché i problemi ‘dell’insostenibilità’ dell’attuale attuale modello di sviluppo devono essere affrontati e risolti in ogni caso. Prendiamo i problemi legati al cambiamento climatico: resteranno li e chiederanno soluzioni. E questo chiederà, attraverso le politiche e gli incentivi di mercato, anche un mutamento del quadro competitivo.

Quindi in chiave di gestione dei rischi e in chiave soprattutto di innovazione e opportunità, la sostenibilità è una sfida inevitabile e riguarda il futuro dell’impresa”.

Fulvio Rossi, dopo quindici anni di esperienza diretta come Responsabile della sostenibilità in un grande gruppo italiano e otto anni alla guida dell’associazione “Sustainability Makers”, è ora advisor per diverse organizzazioni e imprese. La visione e l’approccio al tema della sostenibilità sono quindi frutto della sua esperienza diretta sul campo. “Il libro è stato scritto mettendosi nei panni di chi nelle imprese sarà chiamato a fare qualche cosa. E cerca di tenere presente quali sono i confini, per esempio il conto economico, le motivazioni, gli obiettivi, il perché di certe iniziative di sostenibilità, e come questa entri nel modello di business dell’impresa. Questo è l’elemento distintivo del libro e ciò che offre ai suoi potenziali lettori”.

Tra ambiente, diritti umani, capitali intangibili, finanza sostenibile è la concretezza e la materialità a dovere guidare i decisori dell’impresa lungo la strada della sostenibilità. Concretezza che nel volume viene sviluppata con la messa in evidenza delle molteplici implicazioni organizzative e strategiche che la sfida “sostenibile” prevede

“E’ interessante ragionare sulle chiavi di lettura della sostenibilità. Per esempio la coerenza tra il modello di business e lo sviluppo sostenibile; ma anche l’attenzione agli stakeholder e l’attenzione ai capitali intangibili. Sono tre chiavi di lettura parzialmente sovrapposte, ma che danno indicazioni distinte. Soprattutto se teniamo in conto altri due fattori. Sostenibilità per l’impresa significa da un lato essere coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, ma dall’altro garantire la propria sostenibilità economica attraverso l’attenzione ai fattori ambientali e sociali”.

Il libro si rivolge quindi a manager, amministratori di società, imprenditori, ma anche a studenti universitari e a quanti voglio affrontare e comprende le complessità necessarie e gli equilibri possibili che la sostenibilità determina nelle sue diverse declinazioni in azienda.