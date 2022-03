Il litorale romano riparte dalla ristorazione

Roma, 28 mar. (askanews) – Il litorale laziale si prepara a ripartire, ma per la ristorazione sono ancora tanti i nodi da scogliere tra caro energia e misure restrittive. Nonostante i segnali negativi per il rincaro delle materie prime e delle bollette ed un generale sentimento di preoccupazione che attanaglia tutta la categoria imprenditoriale a causa del conflitto in Ucraina, le prenotazioni sul Litorale romano per la prossima stagione estiva sono in costante aumento.

A registrare il trend di crescita è Ascom-Confcommercio Roma Litorale Sud. A scommettere sul futuro, dopo gli anni di pandemia, sono anche giovani imprenditori, come Manuel Di Matteo e Kevin Bonocore, che hanno rilevato lo storico marchio Kursaal puntando su Kursaal Bistrot, ristorante con terrazza sul mare “ringiovanito” e riadattato per un pubblico diversificato, dai ragazzi alle coppie, giovani e meno giovani.