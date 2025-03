Il London Eye, tra i simboli della città, compie 25 anni

Londra, 6 mar. (askanews) – Si è affermato come uno dei simboli più riconoscibili di Londra e come uno dei luoghi migliori per ammirarne lo skyline. Il London Eye, la grande ruota panoramica opera dell’architetta Julia Barfield festeggia i suoi 25 anni. È stata aperta al pubblico per la prima volta il 9 marzo 2000. La priorità iniziale, racconta, era trovare un modo mozzafiato per far vedere la capitale britannica; cosa che si può fare comodamente all’interno di una delle 32 capsule di vetro, durante un viaggio di 30 minuti.

Costruita nel 2000 per celebrare il passaggio al nuovo millennio, detta anche Millennium Wheel (Ruota del Millennio), da allora si è affermata come una delle attrazioni a pagamento più frequentate del Paese. Ogni anno circa 3,5 milioni di turisti vi salgano per ammirare dall’alto il Big Ben, la Cattedrale di San Paolo, Buckingham Palace e tutte gli altri simboli della città.

“Era parte del millennio, una sorta di simbolo del tempo che cambia, non so se sarebbe successo in un altro momento, ma si trattava di costruire una struttura che, pur essendo enorme, non fosse dominante, che avesse un aspetto leggero e permettesse alle persone di salire in alto e che il viaggio fosse importante quanto l’arrivo. Ecco perché, insomma, non è una torre” ha spiegato l’architetta che l’ha progettata.