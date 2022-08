Il look total black di Federica Panicucci con dettaglio “animal”

Un'eccezionale creazione di Grina's Atelier per il nuovo ed intrigante look total black di Federica Panicucci con dettaglio “animal” per un gala

A parte qualche piccolo intoppo l’estate di Federica Panicucci e del suo compagno Marco Bacini procede a gonfie vele e per tappe glamour: dopo essere stati alle Maldive i due, che sono “in love” dal 2016, si sono spostati a Forte dei Marmi.

E proprio nella location vip per eccellenza versiliana la Panicucci ha voluto dare il meglio di sé in quanto ad outfit.

In Versilia non solo tenute balneari

Federica non ha solo sfoggiato foto splendide in tenuta balneare, ma anche abiti che dimostrano la sua inguaribile passione per l’eleganza tout court e per i dettaglia che fanno di un capo bello un vestito da sogno e di cui “parlare” con le immagini nelle storie Instagram.

Ecco che dunque dopo le Maldive, dove Fede e Marco erano con Sofia e Mattia, i due figli della conduttrice nati dal precedente matrimonio con Mario Fargetta, si è passati a Forte dei Marmi e ad un total black dress da urlo.

Il total black di Federica Panicucci

La Panicucci lo ha sfoggiato in attesa di tornare in tv a settembre con due programmi: il consueto Mattino Cinque con Francesco Vecchi e Back To School 2 al posto di Nicola Savino.

E per una serata glamour a Forte dei Marmi la conduttrice ha indossato un abitino nero monospalla a pois “con dettaglio cut-out a forma di goccia sul seno”. E ad impreziosire ancora di più quell’abito di Grina’s Atelier c’era un serpente color oro intrecciato intorno alla manica.