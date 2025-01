Il Louvre sovraffollato e stressato è nei guai, lo dice la direttrice

Parigi, 23 gen. (askanews) – Perdite d’acqua, sovraffollamento e ristorazione al di sotto degli standard, il Louvre è nei guai, almeno secondo una nota confidenziale inviata dalla direttrice Laurence des Cars, prima donna a dirigere la galleria, alla ministra della cultura Rachida Dati.

Il messaggio, rivelato dal quotidiano Le Parisien, parla di spazi museali in pessime condizioni e soggetti a sbalzi di temperatura che mettono a rischio la conservazione delle opere d’arte. Des Cars fa riferimento al resuaro del museo Pompidou, il famoso Beaubourg che da settembre chiuderà per cinque anni per una ristrutturazione da 262 milioni di euro.

Le gallerie del Louvre sono state visitate l’anno scorso da 8,7 milioni di persone – circa il doppio di quelle per cui erano state progettate – e Des Cars esprime preoccupazione per la qualità dell’esperienza degli utenti che non hanno spazio e modo, dice, per fare una pausa; la pressione dei visitatori crea uno “stress fisico” all’edificio storico. Eppure dal 2021 ha imposto un tetto massimo di 30mila ingressi al giorno e ha esteso gli orari d’apertura.

Inoltre, “le opzioni di ristorazione e i servizi igienici sono insufficienti in termini di volume, ben al di sotto degli standard internazionali. La segnaletica necessita di una riprogettazione completa”, prosegue la nota.

Anche la celebre piramide di vetro inaugurata nel 1989 ha “gravi carenze” e soprattutto nelle giornate più calde diventa “inospitale” e troppo rumorosa.

Come in altre grandi città europee, il turismo internazionale ha registrato una forte ripresa a Parigi dopo la pandemia Covid. Circa il 70% dei visitatori del Louvre l’anno scorso erano stranieri.

E ancora, la Gioconda, il capolavoro di Leonardo che è l’attrazione più popolare del museo: i turisti si lamentano continuamente della folla, e la direttrice sottolinea la necessità di “rivalutare” il modo in cui il capolavoro viene presentato al pubblico.