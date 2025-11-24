Il lungo applauso per Ornella Vanoni all'arrivo del feretro in chiesa

Milano, 24 nov. (askanews) – Un lungo applauso ha salutato il feretro di Ornella Vanoni all’arrivo nella chiesa di San Marco, alle 14.40. Ad accoglierla il figlio Cristiano Ardenzi, con i due nipoti.

All’interno della chiesa il sindaco di Milano Beppe Sala il presidente del Senato Ignazio La Russa, la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, tanti amici fra gli artisti, ma soprattutto una grandissima folla di milanesi sta aspettando di entrare, nonostante la chiesa sia ormai gremita.

Fra le personalità di tv, cinema, musica e spettacolo che hanno voluto darle l’ultimo saluto ci sono Fabio Fazio, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Elodie, Mara Maionchi, Dori Ghezzi, Luciana Littizzetto, Roberto Vecchioni e Gianna Nannini.