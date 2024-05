Il M5s espone bandiere pace e Palestina in Aula alla Camera

Il M5s espone bandiere pace e Palestina in Aula alla Camera

Roma, 28 mag. (askanews) - Il Movimento 5 stelle ha esposto in Aula alla Camera le bandiere della pace e bandiere della Palestina per chiedere una posizione chiara del governo su quanto sta accadendo a Rafah in queste ore. A nome del M5s stava intervenendo il capogruppo Riccardo Ricciardi, che, insi...