Il M5s pubblica le liste, Conte playmaker in quattro regioni

Il presidente pentastellato correrà in Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia: Il M5s pubblica le liste con Giuseppe Conte playmaker in quattro regioni

Elezioni del 25 settembre, il M5s pubblica le liste con Giuseppe Conte playmaker in quattro regioni, l’elenco completo dei nomi per Camera e Senato è consultabile dalla mezzanotte del 18 agosto sul sito ufficiale del movimento. I leader sono tutti “piazzati”, con Giuseppe Conte candidato come capolista per la Camera dei Deputati in quattro regioni.

Il presidente del Movimento Cinquestelle è presente in due collegi in Lombardia, in un collegio in Campania, in uno in Puglia e poi ancora in uno in Sicilia.

Giuseppe Conte playmaker in quattro regioni

Quattro collegi anche per l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino, questa volta tutti in Piemonte e sempre come capolista. Alessandra Todde toccheranno due collegi Sardegna e Lombardia. E ancora, ci sono altri nomi pentastellati importanti. Nomi come l’ex ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli, l’ex capogruppo al Senato Ettore Licheri, lapresidente dei senatori Mariolina Castellone, il vicepresidente 5 stelle Mario Turco e il magistrato Roberto Scarpinato.

Appendino, Patuanelli e l’ex Pm Cafiero de Raho

Questi sono tutti capolista indicati al Senato dal M5S. Il Corriere della Sera spiega che “Patuanelli corre in Friuli Venezia Giulia, Lazio e Campania. Turco in Puglia e Basilicata. Scarpinato in Calabria e Sicilia. Licheri in Sardegna, Piemonte e Toscana. La Castellone in Campania”. In lizza anche il fratello di Giorgio Sorial, Samuel, poi l’ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho, che è stato candidato nel terzo collegio dell’Emilia Romagna e nel primo collegio della Calabria.