Il Made in Italy in mostra, Alpitour racconta 75 anni di turismo

Roma, 14 feb. (askanews) – E’ stata inaugurata a Palazzo Piacentini a Roma, sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, la mostra “Identitalia, The Iconic Italian Brands” dedicata ad alcuni tra i più importanti marchi storici, che hanno fatto e stanno facendo la storia del nostro Paese. Tra questi anche Alpitour, storico operatore italiano del turismo.

“Alpitour 75 anni fa – ha detto ad askanews Gabriele Burgio, presidente e ad di Alpitour World – fu la prima grossa azienda a occuparsi di turismo, e ha permesso a tanti italiani di conoscere l’estero, con i primi voli tanto in Egitto come alle Canarie e poi piano piano verso i Caraibi. Sono stati dei pionieri e sicuramente c’è una storia che questo evento ci conferma e ci fa un piacere enorme”.

La mostra, che è stata aperta dal ministro Adolfo Urso, ospita 113 marchi, che provengono da settori come abbigliamento e cura della persona, arredamento, automotive e agroalimentare e nasce per celebrare i 140 anni dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Per Alpitour World è quindi un’occasione per guardare alla propria storia, ma anche al futuro.

“Credo che ormai – ha aggiunto Burgio – abbiamo le basi per essere un operatore a livello mondiale, abbiamo una struttura informatica invidiata da tutti, stiamo crescendo, abbiamo dei nuovi aerei, abbiamo delle nuove destinazioni e ora il nostro ruolo è aprire altri Paesi al mondo del turismo portando ricchezza e anche dei miglioramenti sociali, perché il turismo è un grandissimo motore dell’economia”.

Un motore che negli anni Alpitour ha alimentato con compagne di comunicazione rimaste celebri, con l’impegno per i grandi eventi e anche con i servizi offerti ai cittadini in momenti di crisi, come nel periodo più difficile della pandemia da Covid. E anche questo è un modo di essere protagonisti del Made in Italy.