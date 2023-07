Il maglione "Pecora nera" della principessa Diana va all'asta

Londra, 18 lug. (askanews) – Un maglione rosso con una sola pecora nera in mezzo a un gregge di pecore bianche. È l’allegro capo d’abbigliamento appartenuto alla principessa Diana che a settembre andrà all’asta da Sotheby’s a New York.

Il celebre maglione in questi giorni è in mostra a Londra, in vista dell’asta ‘Fashion Icons’ di settembre. Diana è stata fotografata per la prima volta con indosso il maglione “Black Sheep” nel giugno 1981.

“È certamente, come copertura dei media, l’oggetto della principessa Diana che ha fatto scorrere più inchiostro”, ha detto Cynthia Houlton, responsabile della moda di Sotheby’s.

Nel 1981, il maglione venne danneggiato dall’anello di fidanzamento di Diana e per questo fu restituito al produttore per la riparazione. Alla principessa venne offerto un maglione sostitutivo e l’originale, quello in mostra, è andato perduto per quattro decenni prima di essere ritrovato pochi mesi fa in una scatola bianca perduta nei magazzini del marchio proprietario. All’asta il suo prezzo dovrebbe raggiungere un valore compreso tra le 40.000 e le 70.000 sterline (fra 46.000 e 80.000 euro).