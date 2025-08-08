Il Mali e il nuovo codice minerario: una svolta verso la sovranità economica

Il governo del Mali ha recentemente varato un nuovo codice minerario che segna un cambiamento radicale nel modo in cui le multinazionali operano nel settore dell’oro. Questo regolamento, approvato nel 2023, ha come obiettivo principale quello di garantire che i profitti derivanti dall’estrazione mineraria siano maggiormente convogliati nelle casse dello Stato, riducendo le concessioni a favore delle grandi aziende straniere.

Con il Mali che si afferma come uno dei principali produttori d’oro in Africa, questa mossa rappresenta una netta opposizione ai principi liberisti e neocoloniali che storicamente hanno dominato il settore. Che impatto avrà questa decisione sui cittadini maliani?

Il nuovo codice minerario e le sue implicazioni

Il nuovo codice minerario è stato annunciato alla televisione di Stato a fine luglio dal ministro delle Finanze, Alousseni Sanou. Durante la trasmissione, è stato siglato un memorandum d’intesa con tre aziende: Somika SA, Faboula Gold e Bagama Mining. Anche se i dettagli specifici dell’accordo non sono stati resi noti, è evidente che il Mali sta cercando di mantenere un maggiore controllo sulle proprie risorse naturali. Somika, controllata per l’80% da Endeavour Mining e per il restante 20% dallo Stato maliano, avrà un contratto di 10 anni con un fatturato annuale previsto di circa 238,9 milioni di dollari. Ma cosa significa questo per il futuro economico del Paese?

Il nuovo regolamento consente al governo di acquisire una quota del 10% nei progetti minerari e di aumentare la propria partecipazione al 35% nei primi due anni di produzione commerciale. Inoltre, il codice prevede che il 5% delle azioni possa essere ceduto alla popolazione locale. Questa iniziativa mira a garantire che i benefici dell’industria mineraria non si concentrino solo nelle mani di pochi azionisti, ma contribuiscano allo sviluppo economico del Paese. Non è una questione di poco conto: si tratta di dare una voce e un’opportunità a chi vive e lavora in queste terre.

Le reazioni e i futuri sviluppi

Le reazioni a questo nuovo codice sono variegate. Mentre alcuni esperti vedono in queste misure un passo verso una maggiore sovranità economica, altri temono che le multinazionali possano ritirarsi o ridurre i loro investimenti. Tuttavia, il governo maliano sembra determinato a perseguire questa strada, come dimostra l’interruzione dell’attività della canadese Barrick Gold nel sito di Loulo-Gounkoto. Secondo le autorità, l’azienda non rispettava i termini di un contratto che prevedeva una redistribuzione più equa delle risorse. È un segnale forte, che potrebbe cambiare il panorama minerario del Paese.

Il Mali non è isolato in questa iniziativa. Anche paesi vicini come il Burkina Faso e il Ghana stanno adottando misure simili per nazionalizzare le proprie risorse naturali e limitare l’influenza delle multinazionali. Questo crescente sentimento antimperialista si riflette anche nei recenti colpi di stato nella regione, dove nuovi governi stanno cercando di affrancarsi dalle storiche catene del colonialismo economico. In un contesto così complesso, come evolveranno le dinamiche tra governo e multinazionali?

Conclusioni: la strada verso la sovranità

Il nuovo codice minerario del Mali rappresenta un esempio concreto di come i Paesi africani stiano cercando di riprendere il controllo sulle proprie risorse. Con un potenziale di aumento del contributo del settore minerario al prodotto interno lordo del Paese, il governo maliano sta tracciando una nuova rotta verso la sovranità economica. Tuttavia, sarà fondamentale monitorare le reazioni delle multinazionali e il loro impatto sull’economia locale. Solo il tempo dirà se queste riforme porteranno ai risultati sperati o se genereranno nuove sfide per il Mali e per gli altri Stati del Sahel. La questione è aperta: riusciranno i Paesi africani a costruire un futuro più equo e autonomo?