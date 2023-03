Il malore di Matteo Messina Denaro in ospedale

Il boss della mafia Matteo Messina Denaro ha avuto un malore durante una visita all’ospedale San Salvatore di L’Aquila. Messina Denaro era stato trasportato in clinica per fare degli accertamenti, dovuti al suo tumore, che non erano eseguibili in carcere.

Matteo Messina Denaro, il malore in ospedale

Matteo Messina Denaro aveva lasciato il carcere per essere ricoverato per qualche ora presso l’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Il boss mafioso si stava sottoponendo ad una Tac nella blindatissima ala chiamata ‘Edificio G8’, quando ha avuto un malore. Messina Denaro, a quanto si apprende avrebbe avuto una reazione allergica al liquido di contrasto.

Il superamento della fase critica

Dopo qualche attimo, però, al boss mafioso è stato somministrato l’antistaminico che in breve tempo ha avuto effetto consentendogli di superare il malore. Era la prima volta che Messina Denaro lasciava il carcere dal momento del suo arresto e, secondo le informazioni che arrivano, il suo ritardo a rientrare sarebbe dovuto proprio a questo improvviso malore. Il boss mafioso è, poi, stato richiuso nella sua cella attorno alle ore 17.