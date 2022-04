Il maltempo flagella la Lombardia, tetti divelti ed uno stabile crollato a Varese dopo che un'intera parete portante si è abbattuta su una casa vicina

Il maltempo che sta colpendo quasi tutta l’Italia flagella anche la Lombardia, con tetti divelti ed uno stabile crollato a Varese. Secondo quanto riferiscono i media un edificio fatiscente a Induno Olona ha subito un vero collasso strutturale sotto la pioggia ed accartocciandosi ha danneggiato una vicina casa di corte.

Nel crollo sarebbe stata colpita anche un’auto posteggiata. Sul posto sono arrivate a razzo le unità dei vigili del fuoco di Varese con un’autopompa e un fuoristrada.

Il maltempo flagella la Lombardia

Gli uomini del 115 hanno rimosso delle parti pericolanti e messo in sicurezza l’area. Subito dopo ed a seguito di un sopralluogo tecnico i vigili del fuoco hanno provveduto a dichiarare inagibile una porzione di abitazione, nonché ad interdire il passaggio sulla pubblica via.

Ma gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco per il maltempo sono stati decine in tutta la regione, in particolare in provincia di Monza.

Danneggiato il palazzetto di Carate Brianza

La perturbazione ha portato pioggia, vento e grandine che si è abbattuta su diverse aree della Lombardia. Per lo più la maggioranza delle segnalazioni arrivate ai centralini del 115 e delle forze dell’ordine ha riguardato alberi pericolanti o tetti divelti. A Carate Brianza invece il vento fortissimo ad oltre 25-30 nodi ha danneggiato il tetto del palazzetto dello sport.