Il maltempo imperversa su Ischia, i video social che descrivono il disastro e che non celano qualche polemica per l'urbanizzazione selvaggia

Su Twitter e Facebook circolano frames che lasciano vedere molto bene gli effetti della perturbazione. E a quei video postati dai residenti non mancano commenti anche polemici in ordine alla vulnerabilità della strutture rispetto ad un’ondata di cattivo tempo che è comunque ed oggettivamente intensissima.

In alcuni di questi frames si vedono molto chiaramente gli effetti del vento fortissimo, delle piogge e degli smottamenti. I gradienti che dalle zone collinari arrivano alla marina di Casamicciola sono di fatto degli immensi gradoni da cui ruscella una marea di fango che porta via con se tutto.

Le case fanno resistenza a quella slavina di detriti ma molte strutture scendono a valle con il fango. I muri di contenimento ed i terrapieni sono in alcune parti sfondati e grossi massi sono mischiati al fango che scivola via a valle.

Maltempo ma anche urbanizzazione “free”

Da quei video sembra emergere però anche un’altra realtà, realtà ben ipotizzata da un utente che scrive, alludendo ad una azione di urbanistica selvaggia: “Hanno costruito la qualunque sopra la qualunque ma diranno che è là cambiamento climatico”.

In un altro frame si vede addirittura un pullmino rovinato a valle e finto nei flutti ed in altri ancora una vera marea di fango che ricopre interi settori dell’area urbana. Un disastro per metà annunciato e, per molti ischitani, per l’altra metà “incentivato”.

Qui potete vedere gli sconvolgnti video cta stanno circolando in queste ultime ore.

Fiumi di fango, edifici distrutti, decine di persone intrappolate, Salvini parla già di 8 morti. Non è fatalità: #Ischia è ormai simbolo del dissesto idrogeologico di un'Italia fragile che non ha capito ancora che l'unica grande opera necessaria è la cura del territorio. pic.twitter.com/wZ4BTRGw3R

— Giuliano Granato (@Giul_Granato) November 26, 2022