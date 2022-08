Il Manchester United vuole Rabiot, la Juve valuta

Porte girevoli in casa Juve: il Manchester United vuole Rabiot e la società valuta l'uscita

Per la Juveventus, oltre che sul fronte d’entrata del mercato, sembra essere caldo anche quello d’uscita: Adrien Rabiot è stato considerato incedibile già nelle scorse settimane, e di conseguenza le pretendenti iniziano a palesarsi.

Il Manchester United si fa avanti, vuole Rabiot

Il centrocampista francese classe ’95 stando alle indiscrezioni riportate da “The Athletic” e dall’Inghilterra, sarebbe finito sulla cima del taccuino di Ten Hag, tecnico del Manchester United. A facilitare l’operazione per i “Red Devils” il fattore contratto: in scadenza in giugno 2023, di conseguenza la squadra inglese spera di poter acquisire il giocatore senza un esborso esagerato, vista anche la già ricca campagna acquisti: Tyrell Malacia, Christian Eriksen e Lisandro Martinez, nonostante questi ottimi innesti però la squadra ha iniziando la sua stagione nel peggiore dei modi: una deludente sconfitta casalinga per 2-1 contro il Brighton & Hove Albion.

Lo United in questi giorni ha sondato più volte l’interesse di Frenkie De Jong, centrocampista del Barcellona, di trasferirsi in Premier, ma la corte sembra essere stata respinta. Di conseguenza ci si aspetta nei prossimi giorni una forte accelerazione su Rabiot per poter aggregare al più presto il giocatore alla squadra.

Il Monaco alla finestra

Nel frattempo però potrebbe arrivare già in queste ore una proposta concreta: stando a quanto riportato da Sky il Monaco sarebbe pronto a fare un’offerta ufficiale alla società bianconera.