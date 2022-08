Il Manchester Utd vince ma continua la protesta dei tifosi

Milano, 23 ago. (askanews) – Prima vittoria in campionato per il Manchester United. Un successo esaltante per due a zero contro il Liverpool, rivale storico, preceduto però da una dura contestazione dei tifosi fuori dall’Old Trafford. Non solo una questione di risultati deludenti fino ad oggi, ma nel mirino dei tifosi ci sono i proprietari miliardari del club: i Glazers.

“Non stanno investendo nello stadio, non spendono soldi per i giovani, stanno solo facendo soldi per sé stessi”, dice il tifoso Andrew Hirst.

“È giunta l’ora di avere una proprietà – aggiunge l’ultras Aaron Roberts – qualcuno che voglia il meglio per il club, che voglia che il club sia competitivo, senza prendere i soldi per metterseli in tasca e restando sempre dietro ai grandi rivali, il Manchester City e il Liverpool.”

Molti gli striscioni in corteo con i supporters che hanno cantato a lungo: “We want Glazers out”, vogliamo i Glazer fuori. La protesta sarebbe nata da anni di cattiva gestione da parte dei proprietari.

Ora, una quota del club sarebbe in vendita, con il miliardario e patron della Ineos, Jim Ratcliffe, interessato. La speranza dei tifosi è che acquisti l intera società.