Il Maradona è sold out: lo stadio è pronto per la festa scudetto

Il Maradona è sold out: lo stadio è pronto per la festa scudetto

Il Maradona è sold out: lo stadio è pronto per la festa scudetto

Lo stadio Maradona è sold out per questa sera: 10 maxischermi e circa 54mila persone attese per seguire il club azzurro che giocherà a Udine alla ricerca del solo punto che lo divide dalla vittoria del Campionato

Campionato agli sgoccioli. Il Napoli si prepara a tifare da casa alla ricerca di quel solo punto che lo divide dallo scudetto. Il terzo per l’esattezza, quel «non c’è due senza tre» che la città attende con ansia da oltre trent’anni. Lo stadio Maradona è sold out per questa sera, anche se non ci sarà nessun giocatore in campo: la squadra è in trasferta a Udine.

Biglietti sold out in un’ora e mezza

Il tifo azzurro non deve mancare mai, neanche da lontano. Per questo, insieme al Comune e alla Prefettura, il Napoli ha deciso di aprire lo stadio Maradona ai tifosi. Già pronti 8 maxischermi, oltre ai due già esistenti nello stadio. Ogni settore, così, avrà due megaschermi. Sono attese circa 54mila persone. Il costo del biglietto è di 5 euro, anzi era: lo stadio è andato sold out praticamente subito (nel giro di un’ora e mezza): ieri pomeriggio, prima dell’apertura delle vendite dei biglietti, c’erano in attesa sui siti centinaia di migliaia di persone pronte ad accaparrarsi il loro posto al Maradona per stasera. Il club ha tenuto a precisare sin dall’inizio che l’intero ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto in beneficenza. Sono stati, inoltre, venduti al prezzo di 100 euro cadauno ben 600 posti speciali in Tribuna Posillipo, che daranno diritto di accesso all’area ospitalità di pertinenza della Tribuna.

Tutto pronto anche per la festa di domenica

In programma un’altra giornata di festa per domenica, quando il Napoli ospiterà la Fiorentina al Maradona e potenzialmente potrebbe scendere in campo come campione d’Italia. Previsti anche il discorso da parte del presidente Aurelio De Laurentiis e la sfilata dei giocatori e del tecnico, chiamati uno a uno dallo speaker del Maradona.