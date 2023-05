Home > Video > Il Marchese: "Giggiolone, la tua maschera da angelo è caduta" Il Marchese: "Giggiolone, la tua maschera da angelo è caduta"

"Perché hai rifiutato un compleanno di un bambino che aveva solo 150 euro? Avete chiesto 450 euro per mezz'ora, il bambino ha detto di avere 150 euro, e la risposta è stata 'lascia stare'. Non credo che un vero napoletano riesca ad arrivare a fare una cosa del genere. Mi urta che continui a far equella faccia d'angelo e a parlare di umiltà, quando poi c'è un bambino che ti vuole vedere, ha solo 150 euro e vi rifiutate. questa è una vergogna". Il duro sfogo del 'Marchese' contro Giggiolone.