Il marito non l'aiuta in casa: lei va in vacanza da sola

Una donna ha trovato un modo drastico per farsi ascoltare dal marito, che non l’aiutava mai in casa. Ha deciso di lasciare tutto e partire in vacanza da sola.

La collaborazione in casa è una argomento che crea spesso discussioni tra mariti e mogli, soprattutto quando si diventa genitori. Gli impegni sono tanti e bisognerebbe condividere anche ciò che deve essere fatto in casa. La donna di questa storia non veniva mai ascoltata e aiutata dal marito, così per fargli capire che non andava bene ha deciso di lasciare tutto e andare in vacanza da sola. Su Reddit la donna ha chiesto se stesse sbagliando a prendersi una vacanza lasciando all’uomo il compito di svolgere “ogni singolo dovere domestico per 4 giorni“. La donna ha raccontato che stanno insieme da 8 anni e hanno un figlio di 4 anni, spiegando che lei lavora da casa con turni di 12 ore e il marito torna dal lavoro all’1 di notte, ma non va a dormire prima delle 3 o 4 del mattino, per poi dormire tutto il giorno. L’uomo trascorre i giorni liberi con lei e il bambino, ma non aiuta in casa, mentre un tempo nelle giornate libere pensava lui a tutto per dare un po’ di respiro a lei.

La donna ha lasciato tutto ed è andata in vacanza da sola

Con il passare del tempo la donna si è sentita sempre più oppressa dai doveri e ha provato a chiedere aiuto al marito, senza successo. Alla fine, per dargli una lezione, ha optato per una soluzione drastica, facendogli capire com’era la vita senza di lei. “Ho lasciato mio figlio ieri con mia mamma e sono partita per la nostra baita a un centinaio di km di distanza per rilassarmi. Mio marito ha iniziato a mandarmi messaggi ieri sera chiedendomi dove fossi. Gli ho detto della baita. Mi ha chiesto dove fosse nostro figlio e gliel’ho detto. Poi ha iniziato a dire che ero egoista e che se avesse capito che non ero solo stressata mi avrebbe aiutato di più” ha raccontato la donna. A quel punto l’uomo avrebbe rigirato le cose, puntando sul fatto che anche lui è stressato e stanco. “Mi ha preso a male parole per essermi concessa una vacanza senza di lui. Ma il fatto è che gli ho detto chiaramente che avevo bisogno di una pausa. Gli ho chiesto aiuto. Lui ha ignorato tutto” ha aggiunto.