Quell’esemplare di Rafeiro do Alentejo ha festeggiato il compleanno lo scorso primo febbraio: il mastino Bobi è il cane più vecchio del mondo: ha 30 anni

Il mastino portoghese Bobi è il cane più vecchio del mondo: ha 30 anni.

Il Guinness World Records ha certificato che ha “battuto” il suo predecessore storico, Bluey e di fatto adesso quell’esemplare di Rafeiro do Alentejo, noto anche come Mastino Portoghese è di il cane più longevo della Terra. Lui vive, neanche a dirlo, in Portogallo ed il Guinness World Records ha certificato lo scalzamento dal podio del suo “predecessore”.

Bobi è il cane più vecchio del mondo

Si trattava dell’australiano Bluey, che da quanto si apprende era morto nel 1939 a 29 anni e cinque mesi e che era il precedente detentore del primato almeno fra i casi censiti.

Quella di Bobi è una razza di cane da sempre utilizzata per la guardia al bestiame ed è una razza con un’aspettativa di vita media che si aggira attorno ai 12-14 anni. Ecco, Bobi quell’aspetativa di vita l’ha più che raddoppiata e lo scorso primo febbraio ha “compiuto” ben 30 anni e 226 giorni. Da quanto si apprende la sua età è stata confermata dal database degli animali domestici del governo portoghese.

Ha battuto anche un Chihuaha di “soli” 23 anni

A gestire quei files l’Unione nazionale dei veterinari. E il record di Bobi è entrato nel libro dei primati due settimane dopo la nomina di un altro cane: il Chihuahua Spike, di 23 anni. Era stato appena nominato cane vivente più anziano ma il Guinness World Records ha aggiornato i suoi registri ed il “perrito” messicano si è dovuto accontentare della medaglia d’argento.