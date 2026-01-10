Il mattoncino smart della Lego fra i protagonisti del Ces 2026

Las Vegas, 10 gen. (askanews) – Una delle innovazioni simbolo del CES 2026, la fiera tech che si è appena conclusa a Las Vegas, è lo Smart Brick di Lego.

Presentato con la nuova piattaforma Smart Play, il mattoncino che porta suoni e interazione nel gioco, è dotato di sensori e speaker che riconoscono colori, movimenti e scenari, attivando effetti sonori in tempo reale.

Dalle battaglie di Star Wars alle sirene delle auto della polizia, ogni costruzione prende vita, trasformando il gioco in un’esperienza sempre diversa.

Il sistema è pensato per bambini tra i sei e i nove anni e punta a stimolare creatività e apprendimento attraverso la sperimentazione.

“Quando i bambini giocano con questi mattoncini provano, si sorprendono e riprovano ancora. Ed è proprio questo che libera la loro immaginazione, perché li spinge a sperimentare, imparare e avere nuove idee”, ha spiegato Tom Donaldson, responsabile del Creative Play Lab di Lego.

Alla base del progetto c’è una tecnologia sviluppata internamente che permette ai mattoncini di “dialogare” tra loro senza centraline o sensori esterni, rendendo il gioco più naturale e spontaneo.

“Abbiamo lavorato a stretto contatto con i designer Lego per rendere i suoni il più autentici possibile. I tag dicono allo Smart Brick cosa riprodurre, ed è così che siamo riusciti a creare un’esperienza di Star Wars davvero fedele”, ha raccontato Chris Gollaher, direttore del product design di Disney Consumer Products.

Lo Smart Brick nasce dalla partnership tra Lego e Disney, che ha messo in comune competenze tecnologiche e creative per dare vita a un nuovo modo di giocare.