Il Mcl al Gemelli: "Oggi più che mai c'è bisogno di te Francesco!"

Roma, 25 feb. (askanews) – I lavoratori cristiani del Mcl (Movimento Cristiano Lavoratori) pregano per Papa Francesco e hanno voluto mostrare la loro solidarietà recandosi al Policlinico Gemelli dove il pontefice è ricoverato per esporre uno striscione su cui hanno ribadito: “Oggi più che mai c’è bisogno di te Francesco!”.

“Come Movimento Cristiano Lavoratori, siamo venuti qui oggi con questo striscione perché crediamo che sia fondamentale, in un periodo caratterizzato da così tanta incertezza, da così tanto nichilismo, anche dalle giovani generazioni augurare pronta guarigione al Papa. Per assicurarci che possa riprendere il suo ruolo di guida spirituale e di mediatore spirituale che, in qualche modo, va a condizionare anche la politica”, ha detto Francesco Spizzierri, delegato giovani del Mcl. “Quello che ci auguriamo noi – ha aggiunto – è che per quanto per lui possibile continui a mantenere il suo ruolo nonostante sia molto oneroso a livello di sforzi fisici”.