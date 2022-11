Il Meeting alla Fiera internazionale del Libro di Sharjaholo

Roma, 7 nov. (askanews) – Nell’ambito della International Book Fair di Sharjah (Sibf), negli Emirati Arabi Uniti, la cui 41ma edizione si tiene dal 2 al 13 novembre e vede l’Italia come ospite d’onore, ha un ruolo di rilievo anche il Meeting per l’amicizia fra i popoli. La delegazione che, sabato 5 novembre, ha presentato il Meeting è stata guidata dal presidente Bernhard Scholz e ne hanno fatto parte il direttore Emmanuele Forlani, Wael Farouq come componente della redazione culturale oltre che “ponte” (del Meeting) verso il mondo arabo, il congress manager Marco Aluigi e gli scienziati Marco Bersanelli e Giorgio Dieci.