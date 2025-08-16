Il meeting tra Trump e Putin: un'opportunità persa per la pace in Ucraina

Il meeting tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente russo, Vladimir Putin, si è concluso venerdì in Alaska, ma senza alcun accordo per porre fine al conflitto in Ucraina. Ti sei mai chiesto quanto possa pesare un incontro di questo tipo sulla geopolitica mondiale? Nonostante l’assenza di risultati concreti, questo incontro ha rappresentato un importante passo diplomatico per Putin, il quale ha ricevuto un’accoglienza calorosa, con tanto di tappeto rosso all’uscita da un aereo presso una base aerea americana di Anchorage.

Dettagli dell’incontro

Il vertice, caratterizzato da un’atmosfera accogliente, ha segnato il primo viaggio di Putin su suolo occidentale dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022. È interessante notare come gli osservatori abbiano sottolineato il contrasto con la fredda accoglienza riservata a Zelenskyy da Trump nel febbraio scorso. Dopo meno di tre ore di colloqui riservati, i due leader sono apparsi davanti ai giornalisti, ma senza fornire dettagli specifici sui progressi raggiunti. Cosa ci si aspettava di più da un incontro di tale portata?

Putin ha aperto le dichiarazioni dicendo di aver accolto Trump con le parole: “Buon pomeriggio, caro vicino”, un modo per sottolineare la vicinanza geografica tra Alaska e Russia. Ha poi dichiarato che l’incontro era “lungo atteso” e ha espresso la speranza che gli accordi raggiunti possano avvicinare la pace in Ucraina. “Ci aspettiamo che Kyiv e le capitali europee percepiscano ciò in modo costruttivo”, ha aggiunto Putin. Quali saranno le ripercussioni di queste parole?

Le dichiarazioni di Trump

Trump, da parte sua, ha elogiato la “profondità” delle affermazioni di Putin, definendo l’incontro “molto produttivo”. “Ci sono molti punti sui quali siamo d’accordo. Alcuni di essi sono significativi, altri meno”, ha dichiarato, senza però addentrarsi nei dettagli. Ha enfatizzato che non ci sarà un accordo definitivo fino a quando non ci sarà un accordo. “Abbiamo una buona possibilità di arrivarci”, ha concluso, lasciando aperte molte domande. Ma davvero possiamo credergli?

La reazione immediata da Kyiv è stata di delusione, definendo l’esito del summit come “anticlimatico”. Oleksiy Honcharenko, un politico dell’opposizione ucraina, ha commentato su Telegram che “sembra che Putin si sia guadagnato più tempo”, notando l’assenza di accordi su un cessate il fuoco o una de-escalation. Come reagirà l’Ucraina a queste nuove dinamiche?

Riflessioni sul futuro

Il summit ha sollevato interrogativi sulle future dinamiche diplomatiche riguardo all’Ucraina. Kimberly Halkett di Al Jazeera, presente ad Anchorage, ha affermato che Trump potrebbe affrontare critiche per un incontro che potrebbe apparire come “un gran parlare per nulla”. I suoi alleati europei, che speravano in risultati concreti, potrebbero considerare l’incontro come una vittoria per Putin, il quale continua la sua guerra, ora in una fase di logoramento che giova alla Russia. Quali saranno le conseguenze a lungo termine di questa situazione?

Concludendo la conferenza stampa, Trump ha ringraziato Putin e ha dichiarato che potrebbero presto rivedersi, a cui il presidente russo ha risposto con una proposta per un incontro a Mosca. Trump ha accettato l’idea, pur riconoscendo che sarebbe stata una mossa controversa. Resta da vedere se questa proposta si concretizzerà e quali sviluppi ne deriveranno. Staremo a vedere.